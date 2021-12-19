Правительство США завысило количество вакцинированных от коронавируса американцев, передает Bloomberg.

Центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрели статистику по людям от 65 лет, сделавших хотя бы одну прививку. Количество вакцинированных в этой группе они снизили с 99,9% до 95%.

По данным агентства, в некоторых случаях привитых только первой дозой вакцины считали как полностью вакцинированных.

Власти заявляли, что 240 млн человек сделали хотя бы одну прививку, что составляет около 72,5% населения.

По данным центров, только 203 млн вакцинированы полностью (61,3%).