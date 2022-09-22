Во время недавнего контрнаступления в Харьковской области ВСУ удалось захватить десятки российских танков, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По словам одного из них, было захвачено около 200 танков, правда неизвестно сколько из них находятся в рабочем состоянии или могут быть отремонтированы. Это примерно половина от всех российских танков, захваченных с начала войны.

По словам другого источника издания, среди оказавшихся в распоряжении ВСУ есть танки серии Т-80 – это более новая модель, чем Т-60 и Т-72, которые все больше использует российская армия из-за больших потерь в технике, понесенных с начала войны.

Некоторые военные эксперты даже указывают, что «в плен» могли попасть новейшие российские танки серии Т-90.