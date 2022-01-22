По информации агентства Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин пытается укрепить авторитет в преддверии возможного третьего срока, поэтому он попросил Владимира Путина «не начинать военные действия на время Олимпиады в Пекине», передает РБК.

Во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Китая Си Цзиньпин мог попросить его «не вторгаться» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом сообщил неназванный дипломат в столице КНР.

Как пишет издание, именно в связи с этим китайский МИД 14 января напомнил, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. В 2022 году это временной промежуток с 28 января по 20 марта.