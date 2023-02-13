Приостановка торгов на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul) в связи с землетрясением может быть продлена.

Как передает #, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турецкие официальные лица рассматривают продление закрытия фондовый биржи Стамбула после среды…. Рыночные регуляторы могут отложить восстановление торгов после первоначально объявленного 15 февраля», — сообщили агентству два источника.

Окончательного решения при этом пока не принято, отметили источники, которые отказались давать дополнительные детали о том, какие варианты обсуждаются.

Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы.