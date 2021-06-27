Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что Вашингтон поддерживает достигнутые Израилем соглашения о нормализации отношений с рядом арабских стран, но что эти соглашения не могут заменить контактов между израильтянами и палестинцами по существующим проблемам, сообщает Голос Америки.

Это заявление прозвучало во время состоявшейся в Риме встречи Блинкена с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

Лапид подчеркнул, что у Израиля есть «серьезные сомнения» по поводу соглашения по ядерной программе Ирана, переговоры по которому в настоящее время проходят в Вене.

Лапид назвал предстоящий визит в Объединенные Арабские Эмираты «историческим».

Напомним, что США и Иран ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерного соглашения между Тегераном и ведущими мировыми державами, которое предусматривало ограничения на деятельность Ирана в ядерной сфере в обмен на снятие международных санкций.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, как и его предшественник Биньямин Нетаньяху, выступает против соглашения по ядерной программе Ирана 2015 года.

Лапид заявил, что Израиль будет работать над улучшением отношений с Вашингтоном.

«В последние несколько лет были допущены ошибки. Двухпартийная позиция Израиля была деформирована, и мы вместе исправим ошибки», – сказал он.