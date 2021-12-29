Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от «агрессии» против Украины, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
Разговор, участники которого подтвердили консенсусную готовность взыскать с РФ высокую цену в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей замыслов, состоялся в канун беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус среди союзников и партнеров в отношении организации масштабных последствий и взыскания суровой цены с России за подобные действия», — сказано в пресс-релизе. (РИА Новости)