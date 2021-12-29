Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от «агрессии» против Украины, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Разговор, участники которого подтвердили консенсусную готовность взыскать с РФ высокую цену в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей замыслов, состоялся в канун беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.