Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу утром провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили в Госдепартаменте.

Как говорится в сообщении, собеседники «сфокусировалось на продолжении оказания оборонной и экономической помощи в преддверии и после февральской годовщины ничем не спровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину».

Госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками современных средств ПВО и бронетехники из американских запасов.

Вчера официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что никакие временные успехи, одержанные Москвой на поле боя, не в силах изменить ход войны.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Соледаре, Нед Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали не подтвержденные пока заявления представителей Кремля об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.

«Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы… оказывались в состоянии, по крайней мере, претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, начавшимся в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории, — подчеркнул Прайс. – И тот факт, что некоторые представители России утверждают, что они добились некоторого прогресса, думаю, говорит прежде всего о том, что у России отсутствовала возможность делать такие заявления в течение достаточно долгого времени». (Голос Америки)