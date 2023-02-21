Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как сообщает #, об этом заявил госсекретарь Блинкен в беседе с журналистами в Греции.

«Объявление России о приостановлении участия в ДСНВ является очень прискорбным и безответственным шагом. Мы будем внимательно следить за ситуацией, чтобы понять, что на самом деле делает Россия», — заявил госсекретарь США.

Напомнив, что администрация Байдена после прихода к власти продлила ДСНВ, Энтони Блинкен заявил, что этот договор отвечает интересам безопасности как США, так и России. «Этот договор отвечал интересам безопасности нашей страны, а также интересам безопасности России. Приостановление участия в договоре подчеркивает безответственность этого шага. Но независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях, мы в любое время готовы говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений. Я считаю важным, чтобы мы действовали ответственно в этой области. Этого ждут от нас и другие страны. Но это решение, как я уже сказал, является действительно прискорбным и очень безответственным», — добавил Блинкен.