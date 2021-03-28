Биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году

Стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун поделился прогнозами по росту биткоина в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

По его словам, рост криптовалюты может составить до $400 тыс.

Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.

«На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив», — сказал Макглоун.

Он добавил, что 2021 год может стать переломным для криптовалюты.

Согласно данным на 28 марта, стоимость биткоина составляет $56 388.

Ранее стало известно, что биткоин упал в цене более чем на 10%.