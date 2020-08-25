Биллингсли проинформирует НАТО о переговорах с РФ по разоружению

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформирует на этой неделе НАТО об очередном раунде переговоров с РФ по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

«С нетерпением жду того, чтобы проинформировать Североатлантический совет НАТО на этой неделе о результатах последнего раунда переговоров с Российской Федерацией в Вене в Австрии», — написал он.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице. По итогам консультаций Биллингсли сообщил, что готов рекомендовать американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при достижении согласия с Москвой по ряду вопросов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что условия, выдвигаемые США для продления договора, нереалистичны. (ТАСС)