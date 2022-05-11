Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом, сообщает ТАСС, ссылаясь на Twitter бизнесмена.

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею», — написал он в своем аккаунте.

Кроме этого, Гейтс сообщил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.

По словам предпринимателя, основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами с целью обезопасить мир от новых пандемий.