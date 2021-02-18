Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса нужны три прививки

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса нужны три прививки. Об этом пишет ТАСС.

Третьей прививкой, по его словам, может стать препарат, защищающий от мутировавшего вируса.

«Главный вопрос сейчас — надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину», — сказал Гейтс.

По его словам, все американские компании, производящие вакцины, изучают, необходима ли разработка дополнительных препаратов для новых штаммов.