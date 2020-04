Бибер стал самым прослушиваемым в Spotify музыкантом

Канадский исполнитель Джастин Бибер стал самым прослушиваемым певцом на стриминговой музыкальной платформе Spotify. Об этом сообщает Forbes.

Так, семь композиций Бибера набрали по миллиарду прослушиваний каждая.

Как пишет СМИ, самой популярной песней музыканта стала песня «Love yourself», которая была выпущена в 2015 году и набрала 1,3 млрд прослушиваний.

Седьмым треком, который позволил Биберу установить рекорд, стал записанный совместно с британским исполнителем Эдом Шираном «I don’t care».

Кроме того, миллиард прослушиваний собрали «Sorry», «Cold water», «Let me love you», а также «What do you mean?» и исполненный совместно с Луисом Фонси и Дэдди Янки трек «Despacito».

С 2006 года за время существования Spotify достигнуть миллиарда и более прослушиваний смогли менее 80 композиций.