Нелогичная, а порой и халатная деятельность Бакинского транспортного агентства (БТА) вызывает недовольство пассажиров. О деятельности БТА можно судить по факту того, что эта структура не потрудилась на своем сайте опубликовать список автобусных маршрутов для удобства пассажиров.

Ранее редакция # писала о том, что в Центре транспортного обмена «Кёроглу» закрыты залы ожидания из-за пандемии COVİD-19. Пассажиры вынуждены ожидать автобусы на перронах. Как известно 16 ноября в Баку резко ухудшилась погода – шел сильный дождь и дул ветер. Автор этих строк, возвращаясь вечером с работы, заметил, что пассажиры в Центре транспортного обмена «Кёроглу» столпились в пункте оплаты BakıKart, чтобы как-то согреться в ожидании своего автобуса.

По логике БТА, если пассажир находится в переполненном автобусе продолжительное время, это не означает, что он может заразиться COVİD-19. А вот если он ожидает автобус в зале ожидания, то выходит, что может заразиться.

Подобная нелогичная ситуация возникла при открытии со стороны БТА 12 апреля текущего года Центра транспортного обмена в бакинском поселке Гала. Тем самым были ликвидированы прямые автобусные маршруты из бакинских поселков Пираллахы, Зиря, Гюрган и Тюркан к Центру транспортного обмена «Кёроглу».

Автобусы доставляют пассажиров из поселков Пираллахи, Тюркан и Зиря до Центра транспортного обмена в Гала, а оттуда до «Кёроглу» следует маршрут BakuBus Q1.

Теперь же с наступлением холодов жители этих бакинских поселков в соцсетях начали сбор подписей под петицией с целью вернуть прежние маршруты, так как в холодную погоду пересадка с одного автобуса на другой создает для них неудобства и отнимает много времени.

Как видим, несмотря на реляции БТА о том, что они делают все для удобства пассажиров, эта структура все же создает неудобства.