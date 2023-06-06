Саудовский «Аль-Иттихад» в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема.

Контракт 35-летнего нападающего будет рассчитан на три года. За первые два сезона действующий обладатель «Золотого мяча» получит около €200 млн.

Напомним, что 4 июня мадридский «Реал» объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативных передачи.

Мадридский «Реал» по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании.

Всего в составе «сливочных» Бензема провел 14 лет. За это время он выиграл 25 трофеев, забил 353 гола, заняв вторую строчку в списке бомбардиров за историю «Реала».