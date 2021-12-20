Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с видеообращением к израильтянам в связи с распространением нового коронавирусного штамма. Он сообщил, что новая вспышка в Израиле ожидается в ближайшие недели, и предсказал более жесткие ограничения, чем те, что действуют сейчас.

«Пятая волна уже началась… По моим оценкам, еще через три-четыре недели, может быть, раньше, мы увидим всплеск заболеваемости, который не оставит места для сомнений», — сказал израильский премьер, попросив «всех руководствоваться здравым смыслом, поддерживать как можно большую социальную дистанцию, не собираться в группы, носить маски».

Премьер также обратился «с просьбой к владельцам бизнеса, руководителям предприятий частного сектора, всем, кто может позволить своим сотрудникам работать из дома безболезненно, перейти на такой режим уже с понедельника». «В ближайшие дни государственный сектор перейдет на сокращенный формат, что позволит больше работать из дома», — добавил он. (ТАСС)