Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и прилагаемые Израилем усилия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в заявлении канцелярии правительства Израиля.

Ранее Зеленский заявил на пресс-конференции, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.