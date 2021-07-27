Администрация американского президента Джо Байдена просит конгресс выделить 1 миллиард долларов на эвакуацию в США помогавших американским военным афганцев.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

Отмечается, что миллиард долларов планируется поделить между Пентагоном, госдепом, 25 миллионов долларов — направить офису министерства здравоохранения и социальных служб США по переселению беженцев. Средства должны покрыть стоимость временного проживания, переселения и других нужд афганцев.

По данным источника, выделение средств поддерживают и демократы, и республиканцы.

Байден ранее объявил, что США эвакуируют из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуация афганцев, помогавших американским силам, начнется в последнюю неделю июля.

Пентагон намерен вывести всех солдат из Афганистана до конца августа, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.