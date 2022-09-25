Власти США намерены одновременно добиваться восстановления ядерной сделки с Ираном и выступать с критикой относительно происходящего в этой стране.

Как передает ТАСС, об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS.

«Тот факт, что мы ведем переговоры с Ираном о его ядерной программе, никоим образом не сказывается на нашей готовности и настойчивости в том, что касается заявлений о происходящем на улицах в Иране», — сказал он. «Мы предприняли шаги для того, чтобы иранцам было легче получить доступ к интернету и к коммуникационным технологиям, что позволит им говорить друг с другом и с миром. С нашей точки зрения, мы делаем все, что можем, для поддержки отважных людей, отважных женщин в Иране», — добавил Салливан.

Помощник американского лидера отметил, что Вашингтон стремится «не допустить получения Ираном ядерного оружия». По его словам, США «решительно настроены добиться успеха в этом». «И это никоим образом не помешает нам давать отпор и выступать против жестких репрессий в Иране в отношении граждан, в отношении женщин. Мы будем делать и то, и другое», — сказал Салливан.

Как передал вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас», волнениями на этой неделе были охвачены около 30 городов Ирана. Уличные акции начались 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил, что распорядился провести тщательное расследование этого инцидента, и призвал дождаться его результатов.