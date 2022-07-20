Российская Федерация планирует аннексировать оккупированные украинские территории в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Кремль не раскрыл временные рамки для «референдума», но российские марионетки на этих территориях утверждают, что он состоится позже в этом году, вероятно, одновременно с региональными выборами в России», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что аннексия Россией с помощью применения силы захваченных украинских территорий будет серьезным нарушением Устава Организации Объединенных Наций.

«И мы не позволим этому остаться без ответа или без наказания», — подчеркнул Кирби.