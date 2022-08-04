В администрации президента США Джо Байдена были возмущены настойчивым стремлением спикера Конгресса Нэнси Пелоси совершить поездку на Тайвань, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пелоси пытались отговорить от визита высокопоставленные члены Совета национальной безопасности и дипломаты. Как отмечает издание, чиновники были в ярости. Чиновникам были очевидны военно-политические риски обострения отношений с материковым Китаем, но несмотря на это, спикер проигнорировала их озабоченность. Когда стало ясно, что скандальный визит неизбежен, задачей администрации Байдена стало обеспечить каналы связи с властями КНР для предотвращения военных инцидентов и других провокаций.