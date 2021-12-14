Белорусского оппозиционера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает BELTA.

Гомельский областной суд постановил приговор на выездном заседании в следственном изоляторе.

Ранее Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и бывшего дипломата Павла Латушко.

Дело было возбуждено по статье 382 УК – самовольное присвоение звания или власти должностного лица.

До этого Тихановская заявила, что белорусская оппозиция перешла в стадию затяжного противостояния с режимом Александра Лукашенко. По ее словам, идет борьба «фактически на износ».

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. (gazeta.ru)