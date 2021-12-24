Бельгия намерена, как и планировалось, в 2025 году остановить работу двух АЭС, находящихся на территории страны, но не исключает возможности возвращения к атомной энергетике, передает Интерфакс.

Члены правящей коалиции в ночь на четверг согласовали соответствующий компромисс, сообщили западные информагентства со ссылкой на источники в правительстве в Брюсселе.

Согласно договоренности, правительство инвестирует около 100 млн евро в разработку так называемых мини-АЭС, передает Deutsche Welle.

В Бельгии работают две АЭС — «Тианж» и «Дул», на которых установлены соответственно три и четыре атомных реактора.

В настоящее время в Европейском союзе активно обсуждается возможность возрождения атомной энергетики. В Европе с интересом ожидают юридического заключения Еврокомиссии по «зеленым» инвестициям. Регулятор под председательством Урсулы фон дер Ляйен рассматривает возможность включения атомной энергетики в список возобновляемых источников энергии.

Германия выступает против этого, но другие государства поддерживают такой вариант. В том числе президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что без атомной энергетики его страна и ЕС не смогут добиться углеродной нейтральности к 2050 году, как это было запланировано ранее.