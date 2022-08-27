Бельгия вслед за Францией требует от Лондона объяснений по поводу неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Ла-Манш и Северное море.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Politiko/

«Никогда выбросы не должны оказывать влияния на воды или морскую среду государств-членов [ЕС]», — сказал в субботу Винсент Ван Квикенборн, министр Бельгии, ответственный за Северное море.

«Я попросил свои службы подробнее изучить этот вопрос и связаться с соответствующими органами Великобритании».

Ван Квикенборн добавил, что хотя Соединенное Королевство больше не связано экологическими нормами ЕС через Brexit, оно должно принять необходимые меры для ограничения влияния утечек сточных вод на морскую среду.

Реакция бельгийского министра повторяет призывы к правовым и политическим мерам со стороны евродепутатов от партии президента Франции Эммануэля Макрона. Они предупреждают, что в краткосрочной перспективе истоки могут нанести ущерб водам на французском побережье и морском биоразнообразии.

Бельгийский министр Северного моря заявил, что сброс пока не повлиял на бельгийские воды.

Жалобы поступили после того, как было опубликовано предупреждение о загрязнении 50 пляжей в Англии и Уэльсе после того, как сильный дождь вызвал переток сточных вод из перегруженных стоков в реки и море.