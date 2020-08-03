«Белая Россия. Народ без Отечества» — В Москве вышла в свет уникальная книга известного бакинца

В Москве вышла в свет уникальная книга — Эссад Бей «Белая Россия. Народ без Отечества» (Ridero, 2020). Для читателя поначалу станет интригой тот факт, что она написана автором, чья фигура на протяжении почти всего двадцатого столетия оставалась загадкой, а вокруг его подлинного имени много лет велись острые споры между итальянскими, американскими, немецкими и азербайджанскими исследователями.

Эссад Бей… Кто он на самом деле?

И вот здесь непременно должна пойти речь об издателе. В интереснейшем предисловии к «Белой России» инициатора публикации и переводчика этой книги Михаила Талалая, историка, литератора, исследователя русского зарубежья, дается яркая картина времени и судьбы Эссад Бея, оказавшегося в жерновах трагической истории начала прошлого века. Чреватые большой кровью политические катаклизмы взрывали империи, ломали образ жизни миллионов людей, сотни тысяч из них становились беженцами… На таком огненном фоне что значила жизнь и судьба какого-то одного незаметного молодого человека из Баку, попавшего в горнило революционных событий на Кавказе в начале 20-х годов? Ничего! Он был песчинкой в оползне человеческой массы, сдвинутой, выбитой из привычной колеи масштабными социальными переменами. Этим человеком, среди множества других, стал Лев Абрамович Нуссимбаум (Нусенбаум), сын мелкого бакинского промышленника, на всю жизнь покоренный живой атмосферой Баку, красками Каспия, величием и поэзией Востока, рождавшего у него вдохновение… Отсюда и его принятие ислама в 1923 году, уже в Германии, и его псевдонимы… Один из которых, возможно, так и останется загадкой навсегда…

Лев Нуссимбаум много писал в изгнании. Его книги выходили на немецком и итальянском языках. Он писал, пытаясь понять для себя существо, подоплеку происходящих в Европе и в бывшей Российской Империи процессов, так повлиявших и на его жизнь, пытался осмыслить фигуры правителей и революционных вождей. Так были написаны книги «12 секретов Кавказа» и «Кровь и нефть на Востоке», биографии Николая II, Ленина, Сталина.

Все его творчество, как и само имя автора, могли бы кануть в забвение, учитывая фактор II Мировой войны. Тем более что сам писатель скончался в 1942 году в Италии… А его книга «Белая Россия» (изд. 1932 г.) даже подверглась символическому сожжению в нацистской Германии через полтора года после выхода, ее изъяли как из продажи, так и из библиотек…

Интерес к писателю вызвала волна дискуссий вокруг авторства романа «Али и Нино». Опубликованный в 1937 году в Вене на немецком под псевдонимом Курбан Саид, этот роман к концу ХХ века получил поистине новую жизнь, стал открытием для читающей публики. Его перевели на полсотни языков, издавали миллионными тиражами, в 2016 году эту книгу, иногда называемую «кавказским «Доктором Живаго», экранизировали совместно англичане и азербайджанцы.

Михаил Талалай увлекательно рассказывает в предисловии к «Белой России» обо всем, что сопутствовало Эссад Бею на его творческом и жизненном пути. И это написанное в манере эссе предисловие раскрывает не только факты биографии Эссад Бея, но и подчеркивает важность для нас, сегодняшних, его взгляда свидетеля, современника, на драматические перипетии судеб некоторых представителей русской эмиграции. Его размышлений о зарождении Белого движения, выделяя сюжеты о различных политических партиях, монархическом и других движениях, главу о казачестве и лагере беженцев в Галлиполи, рассказ об убийстве Набокова и Петлюры…

Несомненно, издание книги Эссад Бея «Белая Россия» и предисловие к ней вписывается в благородную культурную миссию Михаила Талалая – ввести в круг внимания всех, интересующихся историей России, ранее совершенно забытые и даже презираемые ее страницы. Всю свою жизнь М. Талалай отдает возвращению в космос русской духовной культуры имен и событий, незаслуженно из нее вычеркнутых. В сфере его интересов — история Русской Церкви в зарубежье, история русской эмиграции, история Петербурга, а также история советских (в том числе азербайджанских) участников войны в Италии 1943 -1945 гг.

Обосновавшись в Милане, он сосредоточил свои исследования на теме русского присутствия в Италии, разрабатывая историко-культурное понятие «Русская Италия», стал основателем и куратором книжных серий «Русский Афон» (изд. «Индрик») и «Русская Италия» (изд. «Старая Басманная»). Выпустил по заказу четырёх крупных, специализированных итальянских издательств на русском языке десятки путеводителей по туристическим местам Италии и Европы.

Михаил Талалай — представитель в Италии Института всеобщей истории Российской Академии Наук, лауреат Макарьевской премии 2013 г.

Таковы некоторые вехи творческой биографии Михаила Талалая — замечательного человека, подвижника в деле «возвращения имен». В деле, не чуждом и мне, много лет занимавшемуся возвращением имен выдающихся представителей азербайджанской эмиграции и изданием их трудов. Поэтому мне особенно дорог выход в свет книги «Белая Россия», связанного корнями с Баку Эссад Бея, о котором есть упоминания в документах руководителя азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции Али Мардан бека Топчибаши (12 февраля 1933 г.) и Председателя азербайджанского национального Совета Мамед Эмина Расулзаде (21 марта 1933г.), опубликованных в сборнике «Из истории азербайджанской эмиграции» (М. 2011).