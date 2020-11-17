Беларусь: задавим бизнес профсоюзами

Александр Лукашенко пригрозил ликвидировать весь бизнес в Беларуси. Все частные предприятия будут ликвидированы, если до конца года не создадут профсоюзные организации, заявил Лукашенко.

По его словам, некоторые бизнесмены «взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране».

«Шутить мы не будем больше», — предупредил Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Профсоюзы, по мнению Лукашенко, должны взять под контроль ситуацию с ценами. «Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия…», — сказал он.

Получается, этот человек видит угрозу своей власти уже и через действия участников рынка. Интересно, в чем это может выразиться? Он говорит про изменения цен. И как же этому смогут противостоять профсоюзы? Вообще, интересно разобраться в такой форме давления на власть в Беларуси, насколько она может быть эффективной? Что конкретно он имеет в виду, и как это может сработать против его власти?

Эти вопросы # адресовало экспертам, разбирающимся в ситуации.

Белорусский журналист Анджей Почобут:

— По советской традиции, профсоюзы – это приводной ремень власти. И Александр Лукашенко, заставляя создавать профсоюзы в частных фирмах, хочет наказать свободное предпринимательство за то, что большинство бизнесменов поддержали, солидаризировались, либо участвовали в протестах против него.

С одной стороны, это будет элемент контроля – если это будут государственные профсоюзы. С другой стороны – это экономическое наказание, потому что надо будет платить профсоюзные складки, то есть, надо будет перечислять деньги.

При этом все прекрасно понимают бутафорский характер всех профсоюзов, существующих в Беларуси. Добровольно туда никто вступать конечно не будет. То есть, предприниматель должен будет еще просить своих сотрудников, чтобы они создали профсоюз, и, вероятно, он сам же и будет вместо них перечислять деньги в казну для того, чтобы к нему перестали придираться сверху.

Интересно, что Лукашенко поделил экономику на «свою» и «чужую». То есть, государственные предприятия он будет поддерживать, а частные будет наказывать. Вот такая логика прослеживается в действиях белорусской власти. Лукашенко, очевидно, всегда ставил на государственную форму собственности, которая позволяла ему контролировать работников, держать их в узде. И эта его точка зрения неизменна в течение всех лет его правления.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Александр Лукашенко на фоне сохраняющейся протестной активности стремится укрепить связь со своими сторонниками.

Во-первых, глава Федерации профсоюзов Михаил Орда был одной из заметных публичных фигур, принимавших участие в президентской кампании Лукашенко. Он возглавлял инициативную группу по выдвижению этого политика в президенты на новый срок, делал заявления о ходе сбора подписей в его поддержку, уже после дня голосования выступал с критикой участников протестной кампании.

Хотя заявление о необходимости создания профсоюзных организаций на предприятиях всех форм собственности Лукашенко делал еще на VII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, проходившем в мае 2015 года, он мог вернуться к этой теме сейчас с целью продемонстрировать, что не забывает о структурах и руководителях, поддерживавших его в период самых сложных для него политических вызовов.

Во-вторых, белорусский президент апеллирует к тем более консервативным социальным граппам (в том, числе, возможно, представителям старших возрастов), на сохранение поддержки которых он рассчитывает. Призыв «жестко взять под контроль ценообразование» таким группам, по крайней мере, близок — и Лукашенко стремится вернуть их симпатии.

В-третьих, Лукашенко, возможно, рассчитывает, что жесткая риторика, подчеркивающая его образ брутального лидера, понравится сотрудникам силовых структур, поддержка которых для него по-прежнему важна (и сотрудники таких ведомств часто довольно недоверчиво относятся к частному бизнесу).

В-четвертых, глава Беларуси, вероятно, хочет подчеркнуть, что власти готовы жестко разобраться с представителями бизнеса, которых они заподозрят в связях с оппозицией (отсюда упоминание про предпринимателей, которые, по его оценке, «взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране»).