Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что его страна обеспечивает Российской Федерации надежный заслон от удара со стороны войск НАТО. Такое заявление он сделал на пленарном заседании II Международного антифашистского конгресса. По словам Хренина, Беларусь обеспечивает России надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. «Для нас сегодня это является важнейшим направлением», — сказал он.

Министр обороны Беларуси подчеркнул, что «в мире происходит эскалация военных приготовлений и поощрение вовлечения новых стран в орбиту неофашизма», предложив создать Единый международный антифашистский фронт.Можно было бы , в этой связи, ограничиться цитатой польского писателя Славомира Мрожека: «Мне сложно видеть в вас партнера по дискуссии — у вас галлюцинация».

Но в том-то и дело, что дело далеко не только в Викторе Хренине. Дело в том, что белорусский президент Александр Лукашенко дал интервью Диане Панченко, которую ошибочно называют украинской журналисткой. В реальности, это типичная российская пропагандистка с украинской фамилией, разгоняющая фейки, выгодные РФ и сепаратистам из «ДНР» и «ЛНР». Так вот Лукашенко заявил ей, что Киев «развязал экономическую войну» против Беларуси и «провоцировал угрозой запуска ракет через границу».

«Да, с территории Беларуси отдельные (российские) части пересекли границу Украины… Почему?.. Это спросите у (президента Украины) Зеленского. Я вам хочу рассказать, что было тогда. Мы проводили учения в то время, январе-феврале, обычные плановые учения Беларусь — Россия. Закончились учения – российские войска начали выводить с территории Беларуси. 23 или 24 февраля часть этих войск начала пересекать эту границу… Ко мне претензии не можете предъявить – ни одного белоруса из нашей армии там не было. А вот вы (украинцы) нас провоцировали. Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами «Точка У», разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас», — сказал Лукашенко.

Как видим, он признал, что территория РБ была использована для вторжения в Беларусь. И это при том, что он же, в свое время, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, обещал, что никогда с территории РБ никто и ничто в Украину не пойдет. Теперь он признает, что пошло — российские войска. Также напомню, что именно с территории РБ по Украине неоднократно наносились ракетные удары.

Попытки обвинить во всем этом руководство Украины, мягко говоря, шокируют. Но, как видим из заявлений главы МО РБ, нас ждет новый виток эскалации. И Хренин всего лишь пытается заранее сбросить вину с РБ за нее. А тем временем, еще в начале этой недели Беларусь начала командно-штабные учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на границе Польши и Литвы на фоне напряженности в регионе из-за прибытия в страну наемников ЧВК «Вагнера».

Как выяснилось, появление «вагнеровцев» в Беларуси является не следствием «мятежа» Пригожина или решением Лукашенко. Это составляющая стратегического и тактического плана Кремля. Поэтому странам НАТО не нужно недооценивать угрозу от «вагнеровцев». Сегодня «вагнеровцы» размещены по всей территории Беларуси, чтобы вместе с белорусской армией дестабилизировать ситуацию на восточной границе НАТО. Именно под прикрытием беженцев и боевиков ЧВК «Вагнера» можно использовать диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) для того, чтобы осуществлять провокации на восточных границах НАТО, в том числе и под «чужим флагом».

Известно, что после мятежа в России структуры владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за июль месяц заключили госконтракты не менее, чем на 2 млрд руб, что говорит о продолжении финансирования РФ этих наемников. Бойцы ЧВК «Вагнера» активно входят во все силовые структуры Беларуси. Для России очень важно максимально быстро использовать наемников на границе с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы НАТО направило на восточный рубеж значительное количество своих войск, и соответственно меньше могло оказывать помощь Украине. Кроме того, Россия хочет заставить Киев снова направить на север Украины часть своих резервов, чтобы меньше украинских войск могло быть использовано на фронте. И, как мы видим, глава МО РБ уже заявил, что его страна обеспечивает Российской Федерации надежный заслон от удара со стороны войск НАТО.