Беларусь откроет школы – на фоне усиления пандемии

Беларусь остается почти единственной страной Европы, которая не ввела жесткий карантин и даже продолжает футбольный чемпионат с болельщиками на трибунах, передает Белта.

Тем временем президент Александр Лукашенко говорит про особенный путь Беларуси в борьбе с коронавирусом. «Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают. Но сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — заявил Лукашенко.

Это довольно странный оптимизм, если учесть, что по последним статистическим данным, в Беларуси был зафиксирован как раз рекордный всплеск заболевших коронавирусом — 575 за сутки. А всего в Беларуси зарегистрировано уже 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции.

И это при 9,5 млн населения страны. То есть, по общему количеству жителей Беларусь практически идентична Азербайджану, а вот по числу заболевших в кратчайшие сроки обогнала нашу страну в 3 с лишним раза.

И по прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Специалисты сейчас фиксируют передачу вируса от человека к человеку внутри страны. И ВОЗ, конечно, выступил с рекомендациями к Беларуси, среди которых — перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Даже Православная церковь, учитывая приближение Пасхи, обратилась к прихожанам с просьбой оставаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу (день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян) — кладбища.

Сам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник недвусмысленно заявил — пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая. Но президент Лукашенко до сих пор не отказался от проведения парада 9 мая.

И это вызывает возмущение в гражданском обществе. Лидер Профсоюза работников электронной промышленности Геннадий Федынич заявил в эфире Радыё Рацыя:

— Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля — мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня — нам нужно здоровье людей сегодня. Диктатор не понимает, не хочет или не может понять? Но люди должны знать правду об опасности коронавируса.

При этом и весенние каникулы власти продлевать не будут — дети сядут за парты в понедельник, 20 апреля. «С 20 апреля начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования. Четвертая четверть продлится до 30 мая», — говорится на официальном телеграмм-канале Министерства образования Беларуси.

Мнение о том, что уже «надо начинать учиться», утром 17 апреля высказал и Александр Лукашенко.

Но, к счастью, это решение не носит обязательного характера — Минобразования разрешило родителям не отпускать детей в школу, если они опасаются инфекционных заболеваний. Для таких детей организуют удаленное обучение — к этому, по данным министра Игоря Карпенко, готовы порядка 85% школ. Рассматриваемые каналы взаимодействия — электронная почта, сайт учреждения образования, Skype, Viber.

Надо думать, что многие семьи перейдут на дистанционное обучение. По меньшей мере, те, где вместе живут представители сразу трех поколений. Ведь при нынешнем резком скачке распространения болезни школьники, которые способны переносить ее бессимптомно, легко смогут принести заразу домой, что представит уже прямую опасность для жизни их бабушек и дедушек.

А школа – место массового скопления, и по-хорошему властям Беларуси следовало бы объявить всеобщее удаленное образование, как временную меру. В конце концов, не одни они оказались в таком положении.