Белорусские пограничники осуществляют охрану госграницы с Украиной в усиленном варианте, на участках границы увеличено количество пограничных нарядов. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», — отметил представитель погранкомитета.