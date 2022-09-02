Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что немецкий клуб отказался подписывать контракт с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Он невероятно большая личность. Футболист, который оставил свой след в мире футбола в последние годы.

Для нас он не был вариантом, потому что мы занимались другими подписаниями. Но вам не нужно его жалеть. Он великий футболист, который добился многого за последние годы», — цитирует Салихамиджича Sky Sport Germany.

В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью и четырежды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец может покинуть «Манчестер Юнайтед».