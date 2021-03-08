Башар Асад вместе с женой заразился COVID-19

Анализы на COVID-19 у президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы дали положительный результат, сообщает канцелярия главы государства.

«Президент и его супруга, почувствовав легкие симптомы, схожие с симптомами заражения COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результаты показали, что они инфицированы», — говорится в сообщении.

«Их состояние стабильно, они находятся дома на карантине, который продлится две или три недели», — отмечается в документе.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в период с января 2020 года по март 2021 года в Сирии был зафиксирован 15 981 случай заражения коронавирусом. Скончались 1 063 человека.

22 февраля стало известно, что Сирия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».

В 2018 году стало известно, что у Асмы Асад выявлена онкология. В 2019 году сообщалось, что она идет на поправку.