«Барселона» одержала победу над «Реалом» в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 1:0.

Владение мадридской команды составило 64,7%, что стало лучшим результатом для «Реала» в «Эль-Класико» с сезона-2013/2014. «Барселона» же установила худший результат за то же время, но во всех матчах, а не только в играх с «Реалом». Каталонская команда владела мячом 35,3% времени.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 26-й минуте защитник королевского клуба Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В параллельном полуфинале первый матч между собой провели «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Победу одержали футболисты «Осасуны».

В чемпионате Испании «Барселона» после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице. «Сливочные» расположились на второй строчке и отстают на семь баллов.(gazeta.ru)