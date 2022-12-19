«Барселона» поздравила Лионеля Месси после победы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022. Форвард практически всю карьеру провел в каталонском клубе, цвета команды он защищал с 2003 по 2021 год, после чего перешел во французский «ПСЖ».

«Гордимся тобой», — написано с аккаунта каталонского клуба в комментариях к посту футболиста о победе на турнире в одной из социальных сетей.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Месси в этом поединке оформил дубль: в основное время отличился с пенальти, а в дополнительное поразил ворота Уго Льориса с игры. Также на его счету точно реализованная попытка в серии пенальти. Он был признан лучшим игроком чемпионата мира.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стал третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.