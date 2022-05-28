Стоимость барреля нефти марки Brent на мировом рынке может превысить 150 долларов США.

С таким прогнозом выступил Bank of America, сообщают зарубежные СМИ.

Аналитики банка считают, что это может произойти, если Россия резко сократит экспорт нефти. Если поставки из России не сократятся, а Евросоюз откажется от введения нефтяного эмбарго, то цена на нефть Brent составит в среднем 104,48 доллара США в этом году и около 100 долларов США в следующем.

Bank of America также заявил, что в связи со стремительным ростом цен на топливо на фоне дефицита предложения суточный спрос на нефть в этом году снизился на 1,5 млн баррелей. Спрос восстановится, если суточная добыча нефти в России сохранится на уровне 10 млн баррелей, а ОПЕК увеличит поставки. Министры энергетики стран «Большой семерки» уже призвали ОПЕК увеличить добычу.

На сегодняшний день актуальный исторический максимум составляет 147,5 доллара за баррель.