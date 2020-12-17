Банк БРИКС одобрил пять новых проектов в Бразилии, России и ЮАР на $2,7 млрд

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил пять новых проектов в Бразилии, России и ЮАР на общую сумму $2,7 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, размещенном в четверг на сайте финансовой организации.

«Совет директоров Нового банка развития 15 декабря 2020 года провел свое 29-е заседание, которое прошло в виртуальном формате. На встрече советом было одобрено пять инвестиционных проектов с общим объемом обязательств в размере около $2,7 млрд», — указывается в документе. Речь идет о трех проектах в Бразилии и по одному в России и ЮАР.

Российский проект предусматривает предоставление $300 млн МТС на расширение и развитие сотовой сети и облачных сервисов. «Кредит будет использован для финансирования программы капитальных вложений компании по расширению ее сотовой сети и развертыванию инфраструктуры облачных сервисов в России», — говорится в пресс-релизе.

Совет директоров НБР БРИКС одобрил предоставление еще по $1 млрд Бразилии и Индии по программе экстренной помощи странам — членам банка в борьбе с последствиями пандемии.(ТАСС)