Бальзам для сердечных ран: сегодня — Международный день азербайджанского мугама

Сегодня во всем мире отмечается Международный день азербайджанского мугама, сообщает #. Чарующая музыка, завораживающая каждого, кто способен проникнуться ее неповторимым звучанием.

Будучи одним из старинных музыкальных жанров древнего Востока, мугам всегда привлекал внимание исследователей и до сегодняшнего дня остается важным объектом изучения мировой музыкальной культуры. Хотя этот вид искусства, являющийся древним наследием азербайджанского народа, и прошел сложный путь развития, наш народ смог сохранить его и донести до будущих поколений. А в независимом Азербайджане национальное исполнение мугама вступило в новый этап развития и покорило весь мир.

В Азербайджане широко распространены как мугамы, предназначенные для сольного исполнения, так и инструментальные мугамы.

В 1908 году выдающийся азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков создал первую мугамную оперу на Востоке «Лейли и Меджнун». Переложением мугамов на ноты в Азербайджане первым занялся Муслим Магомаев. В 1928 году он переложил на ноты мугам «Раст» в исполнении Курбана Пиримова, который в настоящее время хранится в Институте рукописей в Баку. Ниязи Тагизаде-Гаджибеков переложил на ноты мугамы «Раст» и «Шур» в исполнении Джаббара Карьягдыоглы. Значительная работа была проделана сотрудниками научно-исследовательского кабинета, созданного Бюльбюлем при Азербайджанской государственной консерватории в 1932 году. В 1936 году были опубликованы первые нотные записи мугамов: Тофик Кулиев записал мугамы «Раст» и «Забул», а Закир Багиров — мугам «Дугях» в исполнении тариста Мансура Мансурова. В конце 30-х годов Фикрет Амиров записал на ноты мугамы «Раст», «Шур» и «Сегях» в исполнении Билала Яхьи.

Исключительная роль в современной истории мугама принадлежит первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

В 2003 году ЮНЕСКО провозгласила азербайджанский мугам «Шедевром устного и нематериального наследия человечества». В 2008 году мугам был добавлен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Решение ЮНЕСКО по включению мугама в ряд ценностей нематериального наследия мировой культуры общечеловеческого значения свидетельствует об оценке мугама и искусства исполнения на таре как неотъемлемой части бесценной культуры не только нашего народа, но и всего человечества.

Популяризации и развитию мугама в Азербайджане способствует также Международный центр мугама в Баку, который был сдан при поддержке Фонда Гейдара Алиева в эксплуатацию в декабре 2008 года. Впоследствии Центры мугама были открыты в Агджебеди, Горадизе и в Агдамском районе республики. Благодаря всемирно известному ханенде Алиму Гасымову мугам получил широкую известность не только в Европе, но и в США, Бразилии, Японии и других странах.

В 2005 году в Азербайджане состоялся первый телевизионный конкурс молодых исполнителей мугама. Начиная с 2009 года, в Азербайджане проходит Международный фестиваль «Мир Мугама», в рамках которого проходят международный научный симпозиум, международный конкурс исполнителей мугама, а также многочисленные мугамные оперы и концерты симфонических и классических мугамов.

В 2005 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоялась презентация изданного Фондом Гейдара Алиева музыкального альбома «Карабахские ханенде», содержащего фрагменты из мугамов в исполнении 24 исполнителей.

Бахрам Мансуров – первый азербайджанский музыкант, в исполнении которого азербайджанские мугамы были записаны ЮНЕСКО на пластинки, а позже на CD-диски и распространены по всему миру. В 1978 и 1983 годах он представлял Азербайджан на Международном симпозиуме мугама в Самарканде. Бахрам Мансуров, после Садыгджана, стал единственным хранителем и исполнителем на таре классических азербайджанских мугамов. Все исполняемые им мугамы, в том числе дарамад, диринге, тесниф и ренглер, перенесены на ноты сыном мастера, композитором Эльдаром Мансуровым.

Сегодня мугам остается источником вдохновения для современных художников, скульпторов, поэтов и режиссеров со всего мира. Неслучайно, исследователи называют мугам символом бесконечности. «Бальзам для сердечных ран, утешение и облегчение», — так говорил о мугаме знаменитый ханенде Хан Шушинский, а академик Васим Мамедалиев назвал мугам «кораном азербайджанской музыки».