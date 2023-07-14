Владимир Путин заколотил окно в Европу. Швеция вместе с Финляндией, уже вступившей в НАТО, позволит блоку установить полный контроль над им морем.

Во время холодной войны из членов НАТО выход к Балтике имели лишь Дания и Германия. Затем с присоединением Польши в 1999 г. и Литвы, Латвии и Эстонии в 2004 г. альянс установил контроль над южным побережьем. Теперь с помощью Финляндии и Швеции он получает в свое распоряжение северное, в результате базы российского флота в Петербурге и Калининградской области попадают в своеобразные «клещи». И важнейший для России морской маршрут через Балтийское море оказывается под полным контролем НАТО.

Этого бы не произошло, если бы не агрессивная внешняя политика Кремля. Финляндия сохраняла нейтралитет десятилетиями, а Швеция — так и вовсе столетиями. Но вторжение России в Украину заставило и общества, и политиков этих стран изменить давно укоренившиеся взгляды и попроситься в НАТО в мае 2022 г.

Финляндия стала членом блока 4 апреля 2023 г. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял последние возражения против вступления Швеции, добавив в среду, что турецкий парламент ратифицирует соответствующее соглашение в осеннюю сессию, которая должна начаться 1 октября. (moscowtimes.ru)