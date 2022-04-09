В нашей столице уже практически не осталось места для строительства, но любое свободное пространство предприниматели используют для воздвижения очередной новостройки. А озеленение территории вне сферы их интересов, потому город превращается в каменные джунгли.

Предпринимателям выгодно строить на свободных территориях Баку многоэтажные здания. Однако они должны понимать, что обязательно следует учитывать численность населения, реальность имеющихся экологических параметров. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров. Он отметил, что в Баку нет необходимости в строительстве новых жилых зданий. Потому что эти строения в итоге в определенной степени приводят к нарушению экологического фона, ухудшению пейзажа. По его словам, сегодня в центральных частях внимание должно уделяться паркам. Если необходимо убрать какое-либо дерево, это будет регулироваться соответствующим постановлением Кабинета министров.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов отметил, что жители нуждаются в жилье, а значит, его нужно строить. Жилой фонд со временем стареет и физически, и функционально, и необходимо воздвигать вместо старых новые здания. Вопрос только что и где строить.

«Согласен с тем, что центр Баку не нужно загружать жилыми строениями. В центре действительно нужны парки, места для отдыха, объекты для проведения различных мероприятий, социальные объекты. Строительство жилых домов нужно сконцентрировать за городом. Взять другие страны мира, там жилые здания не строят в центральной части крупных городов», – говорит он.

По словам Н.Ибрагимова, последние 10-15 лет все больше людей стремится покупать недвижимость за городом, выбирая для проживания более спокойную, тихую местность. И число таких желающих с каждым годом будет увеличиваться.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов подчеркнул, что в некоторых случаях при строительстве новостроек действительно нарушается экологическая система, уменьшается количество земельных участков, которые можно было бы озеленить. Однако сейчас в столице пустых земельных участков почти нет, а в местах, где есть зеленая зона, деревья, дома строить невозможно. В основном сейчас новостройки строят на месте старых снесенных зданий. Но эксперт согласен с тем, что когда строятся большие жилые комплексы, на их территории или не сажают деревья, или сажают мало. Обычно высаживают кусты, разбивают клумбы, где сажают цветы.

У предпринимателей нет интереса строить там, где низкий спрос, и на сегодняшний день самые активно застраиваемые города это Баку, Хырдалан, Сумгайыт.

«Конечно, потребность в строительстве новых зданий есть. У нас немало старого жилого фонда, происходит рост населения. Жилой фонд должен обновляться, так как здания со временем приходят в аварийное состояние. Требования к жилым помещениям меняются, квартиры становятся больше, светлее, появляется много важных для комфортной жизни параметров. Из года в год цены на недвижимость растут, экономика развивается. Жилье, торговля, учеба –для всего этого необходима недвижимость», –отметил Азадов.

По его словам, города должны расширяться, но, конечно, обязательно должны быть зеленые зоны.

«Есть пустые территории за пределами столицы, где почти нет никакой растительности. Если речь об экологии, увеличении количества деревьев, то у каждого города есть территориальный план, на котором обозначены зеленые зоны. На сегодняшний день, – напомнил эксперт, – разрабатывается новый генплан города Баку, где это будет предусмотрено, но пока неизвестно в каких масштабах».