Операционная компания Baku City Circuit организовала очередной чемпионат по картингу среди представителей СМИ.

Как сообщает #, гонка, прошедшая в Бакинском картинг-центре (Baku City Karting), стала хорошей возможностью для журналистов встретиться перед предстоящим новым сезоном F1.

Журналисты продемонстрировали превосходную гонку, полную азарта и скорости.

После квалификационного этапа гонки, где шла ожесточенная борьба в трех отдельных группах, в финальный этап вышли три участника, показавшие наилучший результат.

В итоге, 1-е место досталось Фариду Рамазанову, комментатору и ведущему телеканала «Спорт», 2-е место – Эльчину Зодорову, редактору сайта F-1.az, а 3-е место – Фариде Абдуллаевой, корреспонденту Общественного телевидения.

Призы победителям вручил национальный пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.