Бактрансагентство: В салонах автобусов ограничена работа систем охлаждения

В связи с использованием систем охлаждения в автобусах в условиях пандемии проводятся консультации c TƏBİB, согласно рекомендациям которого, работа систем охлаждения, циркулирующих воздух внутри салона, ограничена, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

В Агентстве отметили, что циркуляция воздуха внутри салона увеличивает риск распространения инфекции COVID-19: «Обсуждения с TƏBİB о внедрении системы вентиляции в автобусах продолжаются. С учетом международного опыта проводится работа над соответствующими правилами. Будут разработаны окончательное решение и правила, а также предоставлена дополнительная информация. До этого дано указание обеспечивать естественную вентиляцию в салонах, держа открытыми окна автобусов».