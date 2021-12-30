На улицах Баку царит волшебная атмосфера новогодних праздников. В предвкушении новогодних чудес бакинцы и гости столицы наслаждаются прогулками по центральной части города.

Повсюду елки, аромат жареных каштанов, смех детей. Дед Мороз, Санта Клаус, Снеговики и прочие сказочные персонажи разгуливают по самым оживленным кварталам, и с удовольствием фотографируются со всеми желающими.

В Баку наступает Новый Год и День солидарности азербайджанцев всего мира!

# предлагает своим читателям праздничный фоторепортаж из сердца Баку: