28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Мустафа Шентоп выразил благодарность за приглашение в Азербайджан и отметил, что взаимные отношения между нашими странами и впредь будут тесными.

Председатель ВНСТ отметил, что карты мин, установленных на освобожденных от армянской оккупации территориях, должны быть переданы Азербайджану в ближайшее время.

Министр Дж.Байрамов, в первую очередь, поздравил с подписанием Бакинской декларации между председателями парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана и отметил, что данный документ внесет большой вклад в связи между нашими странами и народами.

Министр отметил, что запланированный на деоккупированные территории визит председателей парламентов очень значим. Он добавил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу также имел большое значение для всего мира.