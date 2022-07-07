Согласно традиции, во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года организатор гонок Формулы-1 в Азербайджане — Операционная Компания Baku City Circuit осуществила ряд проектов в рамках политики корпоративной социальной ответственности.

Как сообщает #, ориентированные на цели Формулы-1 по нулевому выбросу углерода к 2030 году проекты направлены на сохранение и поддержку окружающей среды, а также на поощрение переработки и экологических инноваций в автоспорте.

Таким образом, в результате сотрудничества с Фондом Университета АДА, отелем Hilton, в котором во время проведения гонки в Баку функционировал медиа-центр, ООО «Bakı Tullantılarının Emalı», службой управления отходами «EcoSolutions» было утилизировано 14 899 килограммов пластиковых отходов. В свою очередь 290 килограммов остатков продуктов питания, собранных во время соревнований, переданы в приют для бездомных животных.

Помимо этого, Операционная Компания Baku City Circuit после перехода к стилю работы по принципу «зеленый офис» еще в 2019 реализовала ряд экологических мероприятий и является инициатором различных проектов по устойчивому развитию.