Президента США Джо Байдена оскорбили в пятницу во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны традиционно проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.

Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!»

«Вперед, Брэндон! Я согласен», — ответил американский лидер. После этого президент спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил. Белый дом отказался прокомментировать случившееся.

Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон!» вместо нецензурного ругательства в адрес хозяина Белого дома. Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательства в адрес главы вашингтонской администрации. Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Вперед, Брэндон!» С тех пор эта фраза используется с целью оскорбить Байдена, в США она появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ. Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом. (ТАСС)