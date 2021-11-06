США при необходимости рассмотрят различные инструменты и задействуют контакты со странами для стабилизации цен на нефтяном рынке.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

«У нас есть другие инструменты в арсенале, с которыми нам придется иметь дело. Я буду иметь дело с другими странами в подходящее время. Я буду говорить об этом, чтобы получить больше энергии в трубопроводе, образно говоря», — отметил президент США. Конкретных деталей возможных действий глава американской администрации не привел.

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.