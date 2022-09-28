Администрация Джо Байдена просит Конгресс дополнительно предоставить Украине 35 миллионов долларов на ядерную безопасность.

Как сообщает CNN средства должны быть выделены Национальному управлению ядерной безопасности США, которое следит за безопасностью ядерных объектов в Украине.

Отмечается, что средства должны направить на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, «оценку и анализ данных, а также обеспечения Национальной гвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях». Кроме того, эта сумма должна войти в общий пакет помощи на 12 миллиардов, о котором Белый дом просит Конгресс на следующий финансовый год.

26 сентября участники переговоров по законопроекту о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома.

Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября, когда заканчивается текущий финансовый год.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 сентября сказал, что Вашингтон предоставит дополнительные 457,5 миллиона долларов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины.