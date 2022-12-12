Президент США Джо Байден сообщил о том, что провел в воскресенье телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, Байден ответил утвердительно на соответствующий вопрос.

Впоследствии пресс-служба Белого дома уточнила, что американский лидер «приветствовал заявленную Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов Устава ООН». Байден подтвердил приверженность оказанию Украине экономической, гуманитарной помощи, а также содействия в области безопасности и «привлечению России к ответственности».

Американский президент, говорится в сообщении пресс-службы, подчеркнул «продолжающуюся поддержку со стороны США обороны Украины» по мере ударов «по украинской критически важной инфраструктуре». «Президент отметил, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению ПВО Украины посредством помощи в области безопасности, включая объявление 9 декабря о выделении $275 млн на дополнительные боеприпасы и технику, в том числе системы по противодействию применению Россией беспилотных летательных аппаратов, — отмечается в сообщении. — Президент Байден также отметил, что США объявили 29 ноября о выделении $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины».