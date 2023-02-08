Президент США Джо Байден накануне первой годовщины начала войны в Украине приедет в Польшу.

Как передает ТАСС, об этом сообщают NBC и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Окончательное решение о поездке еще не принято, отмечают собеседники, и планы могут поменяться.

В начале февраля о подготовке визита президента США в Польшу сообщала польская Dziennik Gazeta Prawna.

Издание писало, что в планах Байдена может быть встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча может пройти в Варшаве или в приграничном городе Жешув.