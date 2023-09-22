Президент США Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит небольшое количество ракет большой дальности для помощи в войне с Россией, сообщает NBC News.

При этом не уточняется, когда будут доставлены ракеты и когда будет сделано публичное объявление о поставках.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан также добавил, что сегодня глава Белого дома объявит о новых поставках на Украину, куда войдут «значительные» системы противовоздушной обороны и кассетные боеприпасы.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.