Президент США Джо Байден и его советники продолжают консультироваться, как быть c участием в саммите лидеров Группы двадцати в ноябре, на котором планирует быть также президент РФ Владимир Путин.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает СNN.

Джо Байден перед последними событиями G20 высказывал мнение, что Россию следует исключить из этого формата, а чиновники США и нескольких западных стран бойкотировали мероприятия с участием российских представителей.

Также были попытки дискуссий с Индонезией – которая в этом году председательствует в формате – о том, чтобы там активнее осуждали войну России.

Спикер Белого дома Джен Псаки в одном из последних комментариев сказала, что пока преждевременно прогнозировать формат саммита, а Байден четко заявлял, что выступает против присутствия Путина.

Чиновники отмечают, что вряд ли определятся с решением в ближайшее время, и продолжают взвешивать между тем, чтобы ехать на саммит, несмотря на Путина, или не приехать и уступить ключевую роль в формате России и Китаю.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от лидера Индонезии приглашение на саммит.

В США понимают, что исключить Россию из формата G20 – малореалистично, потому что для решения нужен консенсус стран-участниц, и Китай уже дал понять, что не поддержит это .